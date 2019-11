O macara s-a prabusit peste o masina cu pasageri in centrul Capitalei UPDATE Soferul a fost descarcerat si e in stare grava

UPDATE 11.44

Potrivit informatiilor transmise de ISU Bucuresti-Ilfov, incidentul s-a petrecut pe strada Matei Millo din Bucuresti, in jurul orei 11.00.Bratul unei macarale s-a prabusit peste un autoturism care circula in zona.E vorba de patru victime , dintre care una este incarcerata, fiind vorba de sofer. Toate sunt constiente.La fata locului intervin pompieri si echipe din cadrul Detasamentului Special de Salvatori.Cele trei victime care au iesit din masina cu ajutorul martorilor primesc ingrjiri medicale la fata locului.Soferul a fost descarcerat, fiind in stare grava, a fost intubat si transportat la Spitalul Universitar. Celelalte trei victime au suferit rani usoare si sunt constiente.Sambata dimineata in Capitala nu au fost avertizari meteo."Este o lucrare privata de demolare, nu este a primariei de sector sau a Primariei Capitalei. Acolo este zona protejata. Autorizatia este eliberata de Primaria Capitalei, dar acum oamenii verifica actele. Din ce stiu, sunt in regula. Mie mi s-a spus ca au autorizatie, este totul in regula", a spus Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, pentru Digi24.Potrivit acestuia, ar fi vorba despre o lucrare care dureaza de cateva luni.