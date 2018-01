Permisul auto va fi obtinut mai greu de catre persoanele cu afectiuni cardiace sau diabet

Ziare.

"O directiva europeana din 2016 a hotarat la toate statele membre U.E. sa includa mai multe restrictii cu privire la bolile din cauza carora este pusa in pericol atat viata conducatorului, cat si cea a celorlalti prticipanti la trafic , iar aici vorbim despre afectiunile cardiovasculare sau la diabet zaharat. De exemplu, pentru reinnoirea carnetului, conducatorul are nevoie de recomandarea medicului specialist curant.Aceste modificari au fost puse in dezbatere publica si ordinul de ministru a fost semnat pentru ca pana la sfarsitul lui 2017 trebuie sa ne aliniem acestei decizii, altfel riscam amenzi", a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al ministerului Sanatatii, Oana Grigore.Potrivit ordinului de ministru semnat de Florian Bodog , "afectiunile cardiovasculare pot determina o alterare brusca a functiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranta rutiera, reprezentand un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul".In cazul mai multor astfel de afectiuni, precum bradiaritmii, tahiaritmii supraventriculare si ventriculare, simptome de angina, implantare sau inlocuire a unui stimulator cardiac permanent, pierdere tranzitorie a starii de constienta si a tonusului postural sau sindrom coronarian acut, viitorilor soferi sau conducatorilor auto le pot fi eliberate sau reinnoite permisele de conducere auto numai dupa ce afectiunea in cauza a fost efectiv tratata si sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie si, dupa caz, prin efectuarea unui control medical periodic.De asemenea, ordinul precizeaza ca pentru boli asa cum sunt implantarea unui defibrilator, boli vasculare periferice, insuficienta cardiaca sau cardiopatie valvulara insotita de regurgitare aortica, candidatilor sau conducatorilor auto nu li se pot elibera sau reinnoi permisele de conducere."Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazuri exceptionale, cu conditia ca solicitarea respectiva sa fie justificata corespunzator printr-un aviz cardiologic si sa faca obiectul unui control medical periodic care sa garanteze ca persoana in cauza este in continuare capabila sa conduca autovehiculul in siguranta, tinand seama de efectele afectiunii respective", reiese din ordinul de ministru.Potrivit documentului, un candidat sau un conducator auto care sufera de diabet zaharat si care urmeaza un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie sa demonstreze ca intelege riscurile hipoglicemiei si ca este capabil sa tina sub control aceste episoade."In cazul in care un candidat sau un conducator auto cu diabet zaharat urmeaza un tratament medicamentos, eliberarea sau reinnoirea permiselor se efectueaza numai pe baza avizului medicului diabetolog si, dupa caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maxim 5 ani; nu se elibereaza si nu se reinnoiesc permisele de conducere in cazul candidatilor sau conducatorilor auto cu hipoglicemie cronica grava decat daca solicitarile sunt sustinute de un aviz al medicului diabetolog si de efectuarea unor controale medicale periodice; in cazul hipoglicemiilor cronice grave in timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se elibereaza sau se reinnoieste numai dupa ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod", se arata in documentul ministerului Sanatatii.