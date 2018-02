Politistii sa puna radarele doar la vedere: Fair-play pentru soferi sau unda verde pentru vitezomani? Sondaj Ziare.com

Ziare.com te invita la dezbatere si la vot: Esti de acord ca radarele sa fie puse doar la vedere? Crezi ca masura le face dreptate soferilor sau din contra, ii incurajeaza pe cei care incalca legea rutiera?

Astfel, dispozitivele fixe sau mobile care masoara viteza vor fi instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere, nu pe masini neinscriptionate cum este permis in prezent, potrivit StirileProTV.ro . Totodata, politistii rutieri vor putea sa-si faca munca doar folosind masini insemnate distinctiv.In cazul in care folosesc pistoalele-radar, politistii rutieri vor trebui sa stea pe marginea strazii, la vedere, si la o distanta mai mare de 10 metri de masina inscriptionata care le semnaleaza prezenta.Cei 16 liberali care au initiat proiectul vor sa dispara astfel cazurile in care politistii stau "la panda" si dau amenzi. Totusi, la panda sau nu, politistii nu ar putea sanctiona soferii daca acestia ar respecta legea, astfel ca initiativa a impartit cetatenii in doua tabere.Unii soferi spun ca masurile sunt bune pentru ca asa este "fair-play", in timp ce altii cred ca va creste numarul accidentelor pentru ca vor fi tot mai multi cei care vor incalca viteza legala.Raportul Comisiei juridice va intra in dezbaterea plenului Senatului, iar decizia finala le va apartine deputatilor.