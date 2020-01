Razie in Capitala: 30 de permise retinute si un dosar penal pentru cocaina la volan si detinere de droguri

Ziare.

Potrivit Brigazii Rutiere, politistii au actionat, in noaptea de vineri spre sambata, pe principalele artere din Bucuresti pentru reducerea riscului rutier in randul tuturor participantilor la trafic, urmarindu-se in special depistarea soferilor care se deplaseaza pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, precum si verificarea legalitatii transportului in regim taxi.In urma actiunii, au fost aplicate, din care 27 de sanctiuni au fost aplicate la legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.Totodata,, cele mai multe pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, nerespectarea regimului legal de viteza si pentru nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului.De asemenea, a fost intocmit un dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive, precum si pentru detinere de droguri.Astfel, in jurul orei 3:00, un tanar de 29 de ani a condus un autovehicul pe Splaiul Independentei. El a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a cocainei.In masina au fost gasite aproximativ 270 de grame de substanta vegetala, aproximativ 60 de pastile de culoare albastra, 3 plicuri cu peste 2,6 grame de substanta alba, un cantar de culoare neagra, un grinder rotund de culoare gri, o lingura de metal, o cutie cu foi pentru tigarete, o cutie ce contine plicuri pentru ambalare.Soferul a fost dus la INML pentru recoltarea probelor biologice, fiind intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul de catre persoane aflate sub influenta substantelor psihoactive, precum si pentru detinere de droguri.Intr-un alt caz, in jurul orei 1:00, un barbat de 38 de ani a condus un autovehicul pe Soseaua Alexandriei, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. El a fost prins de politistii Sectiei 19 si a fost testat cu aparatul Alcooltest care a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.De asemenea, in jurul orei 1:30, a fost prins un tanar de 27 de ani, care facea transport de persoane contra-cost, pe Bd. Regina Elisabeta-Bd. I.C.Bratianu, fara sa detina autorizatie taxi sau copie conforma valabila. El a fost amendat cu 1.000 de lei, totodata dispunandu-se si suspendarea dreptului de utilizare a acestui autovehicul, prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare.