Record nedorit: A ramas fara permis la 49 de minute dupa ce l-a obtinut

Ziare.

com

"Unele lucuri rezista pentru totdeauna, altele nici macar o ora", a scris sarcastic autorul comunicatului oficial al Politiei regionale din Markischer Kreis, relateaza BBC Baiatul a fost inregistrat in Hemer de aparatul radar, in timp ce se intorcea acasa dupa ce trecuse cu bine examenul si obtinuse permisul de conducere. Conform inregistrarii, el conducea cu 95 km/h intr-o zona in care limita permisa era de doar 50 km/h.Politistii spun ca in masina se mai aflau patru prieteni, asa ca e foarte posibil ca proaspatul sofer sa fi incercat sa ii impresioneze apasand prea mult pedala de acceleratie.Tanarul a ramas fara permis pentru patru saptamani si, mai mult, si-l va putea recupera doar dupa cateva lectii suplimentare de sofat. In plus, a primit si o amenda de 200 de euro, pe care nu o va uita toata viata, iar perioada de proba, specifica noilor soferi in Germania, i-a fost marita de la doi la patru ani.C.B.