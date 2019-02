Revendicarile transportatorilor pentru interimara Plumb: Ordinul lui Sova, Uber si o directiva UE

Ziare.

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, si-a facut timp sa se intalneasca, in primele doua zile ale saptamanii, cu reprezentantii transportatorilor de persoane. Luni, de la ora 14:00, ministrul a discutat cu reprezentantii Federatiei Operatorilor de Transport (FORT) . Augustin Hagiu, presedintele FORT, a explicat pentruce isi doresc transportatorii de la Rovana Plumb., a explicat Augusti Hagiu.Asa cumv-a informat deja, transportatorii au si protestat la Bruxelles la adresa adoptarii Pachetului I de mobilitate care risca sa le creasca foarte mult cheltuielile si chiar sa ii scoata de pe piata internationala de transport de marfuri. Pachetul a fost initiat in perioada in care Austria a detinut presedintia Europei si vizeaza drepturi sporite pentru soferii de TIR.Printre aceste drepturi se numara acela de a reveni in tara la 3-4 saptamani si acela de a nu-si mai petrece tot timpul liber din timpul cursei in cabina masinii., ne-a mai spus Augutin Hagiu.Reamintim ca ministrul Lucian Sova a adoptat un ordin prin intermediul caruia le-a dat intaietate , la licitatiile pentru traseele de transport intern de persoane, intreprinzatorilor care vin cu masini noi.In paralel, a scazut importanta pe care o are vechimea pe traseu a transportatorului. Or, acesta era un criteriu in virtutea caruia multi transportatori si-au pastrat traseele interne de ani buni.Marti, va fi randul reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sa intre la discutii cu Rovana Plumb. Vasile Stefanescu, presedintele COTAR, a enumerat, pentru, cateva dintre problemele pe care si-ar dori sa le rezolve ministrul interimar., a declarat Vasile Stefanescu.Intrebat daca prinse refera la serviciile de tip Uber, Stefanescu a evitat un raspuns direct, sustinand ca se referaIn plus, si COTAR doreste renuntarea la ordinul dat de ministrul Sova care ii obliga pe transportatori sa isi ia masini noi pana in aprilie, daca vor sa isi recastige traseele, la licitatie., a mai spus Stefanescu.Ramane de vazut daca Rovana Plumb va lua in considerare anularea unui ordin dat in urma cu doar o luna chiar de Executivul din care face parte si daca va gasi o modalitate sa-i oblige pe romanii care facsau alte forme de transport sa se autorizeze in maniera ceruta de transportatori.