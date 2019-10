Sofer arestat dupa ce a lovit trei masini. Avea o alcoolemie de 3,78 g/l

Ziare.

Se pare ca soferul avea o alcoolemie in sange de 3,78 g/l, conform unor surse citate de Ziarul de Iasi Barbatul se deplasa prin localitatea Paun cand a intrat pe contrasens si a lovit o masina. Soferul nu a oprit in urma incidentului, ci si-a continuat drumul. Dupa o anumita distanta, barbatul a intrat din nou cu masina pe contrasens si a mai lovit doua autoturisme.In cele din urma, soferul a fost prins de politie, iar in urma analizelor s-a dovedit ca acesta ar fi avut o alcoolemie de 3,78."A fost o decizie neinspirata, care a dus la un sir de evenimente nefericite atat pentru clientul meu, cat si pentru celelalte persoane implicate", a declarat avocatul barbatului pentru Ziarul de Iasi.