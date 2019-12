Sofer baut si fara permis, urmarit in trafic. A lovit o masina de politie si alta parcata (Video)

Ziare.

com

Politistii au stabilit ca soferul era baut, nu avea permis, iar masina avea numerele de inmatriculare provizorii expirate.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au incercat sa opreasca in localitate un autoturism, dar conducatorul acestuia nu s-a conformat semnalelor facute de oamenii legii."Acesta a fost urmarit, in sprijin sosind un echipaj al Serviciului Rutier Constanta si un echipaj al Politiei orasului Ovidiu, pana pe strada Poiana din localitatea Ovidiu, cand a fost blocat in trafic.In momentul blocarii, barbatul a avariat un autoturism parcat si o autospeciala a Politiei orasului Ovidiu. Conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultatul la testarea cu aparatul etilotest fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Politistii au mai stabilit ca barbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul respectiv avea numerele de inmatriculare provizorii expirate.In urma impactului, au fost raniti usor soferul urmarit si o persoana aflata in masina parcata.Tot in Constanta zilele trecute un barbat a fost impuscat mortal in cap de politisti, dupa o urmarire in trafic