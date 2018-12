Soferii de TIR si basmul ajutoarelor de la UE

Protectie sau protectionism?

"Inainte era altfel, dar azi mai conduc camionul doar pentru ca nu-mi ramane altceva de facut. Granitele deschise au distrus totul", spune Andre Bergner suparat, in timp ce se sprijina pe TIR-ul sau verde de 40 de tone.El se refera la concurenta soferilor din estul Europei, care circula pe bani mult mai putini decat el. De 24 de ani, Bergner strabate strazile Europei. Odinioara, toata saptamana prin Scandinavia, estul Europei pana jos in Italia. Acum in weekend este acasa."Sotia mea nu a mai suportat toata treaba asta la un moment dat", spune el incet, privind in jos.Ministrii Transporturilor din statele UE au propus acum ca soferii de TIR sa fie obligati sa ia o pauza de 45 de ore in afara cabinei camionului, dupa sase zile de condus. Soferii ar trebui fie sa se intoarca acasa, fie sa se cazeze la un hotel pentru aceste 45 de ore.In plus, pentru munca prestata intr-un loc, soferii ar trebui sa fie platiti cu acelasi salariu pentru aceeasi activitate, indiferent de tara lor de provenienta.Mai mult, ministrii vor sa interzica tururile de cateva saptamani in strainatate efectuate de soferii de TIR: acestia ar urma sa fie obligati sa petreaca o pauza de sapte zile in tara de resedinta.Hotararea trebuie aprobata acum de Parlamentul European, dar est-europenii ii acuza deja pe vest-europeni de protectionism."De unde sa scoatem noi acum locuri la hotel pentru toti soferii? Si de unde locuri de parcare pentru toate camioanele? Nu exista asa ceva", se indigneaza Bergner in timp ce inchide usa cabinei.Adesea, el nu gaseste nici la ora pranzului un loc de parcare si pentru oprirea pe timp de noapte trebuie sa ocupe deja de la ora 18:00 un loc. "Altfel, nu mai gasesti nimic si nu-ti ramane altceva de facut decat sa conduci mai departe. Nimeni nu s-a gandit la asta", spune el, in timp ce porneste motorul scuturand din cap si conducand uriasul sau camion in directia autostrazii.Nu trec nici 20 de minute si avem deja primul blocaj in trafic. "Cu nostalgia condusului de camioane de altadata nu mai are practica de azi nimic in comun. Ia uitati-va la ei cum conduc", spune el, in timp ce un camion lituanian ii sare in fata cu 50 km/h. Ar fi fost o manevra periculoasa si doar cu un autoturism.In timp ce Bergner se lupta pe asfalt, Michael Sunkler coordoneaza transporturile pentru ziua urmatoare. Din 2004, conduce el firma de transport Sunkler-Spedition din Berlin. "Sigur ca ideea unor salarii egale nu este rea, dar cine va controla intregul proces si in ce mod?"Pentru diversele tipuri de transporturi transnationale sunt posibile in continuare modalitati de plata diferite. Pentru cei care ar controla procesul ar fi insa practic imposibil sa estimeze fara dubii tipul de transport care se aplica in fiecare caz. Ce sa mai zicem de plata."Iar toate costurile suplimentare rezultate nu mi le achita nimeni", constata Sunkler la rece. Intreprinzatorii ar trebui deci sa-si inlocuiasca soferii la fata locului cu unii odihniti sau sa ii cazeze undeva pentru perioada de pauza. Dar lipsesc si soferii si capacitatile la hoteluri si locuri de parcare."Cu totii suntem cumva de vina pentru actuala situatie. Cumparam cel mai scump, mai bun, mai tare televizor, dar daca transportul lui costa 20 de euro atunci spunem: Nu, nu mi-l pot permite".Un alt TIR tocmai incearca sa-l depaseasca pe Andre Bergner cu asa-numita cursa a elefantului. Acesta pufneste, ia piciorul de pe acceleratie si se lasa depasit de camionul care transporta porci - de data asta un alt TIR german.Vrea sau nu vrea, mai are 15 ani pana la pensie. "Baiatul meu cel mare mi-a calcat pe urme. Inainte il tineam la mine in poala, azi conduce propriul lui camion", spune Bergner.