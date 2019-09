Soferii drogati, bauti sau fara permis care ucid la volan sa nu mai primeasca pedepse cu suspendare - proiect de lege

Ziare.

Prin aceasta initiativa legislativa, inregistrata de Ziua europeana fara decedati in accidente rutiere, Cazanciuc isi propune constientizarea tuturor participantilor la traficul rutier, se arata intr-un comunicat de presa al Senatului."Sunt convins ca vom contribui la constientizarea tuturor categoriilor de participanti la traficul rutier cu privire la riscurile si consecintele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulatie.Este o masura care ne va proteja pe noi toti, dar mai ales pe cei care ar putea sa ii impiedice pe cei care ar intentiona sa se urce la volan bauti, drogati sau fara permis", a mentionat Robert Cazanciuc, citat in comunicat.Potrivit unui raport din 2017 al Comisiei Europene,, contrar tendintei din spatiul comunitar in ceea ce priveste numarul de decese raportat la un milion de locuitori.Desi numarul victimelor decedate in accidente rutiere a scazut constant in Uniunea Europeana, ajungand la 49 raportate la un milion de locuitori, in Romania, tendinta este contrara, de 80 de decese la un milion de locuitori - in crestere constanta in ultimii 10 ani.In prezent, legea permite posibilitatea suspendarii executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei in cazul unui concurs de infractiuni intre uciderea din culpa si cea de conducere a unui vehicul fara permis ori conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.