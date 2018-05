Soferul care a lovit intentionat un tanar pe o trecere de pietoni a fost plasat sub control judiciar

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul care a lovit intentionat cu masina un tanar de 17 ani. Acesta este cercetat pentru tentativa de omor si tulburarea ordinii si a linistii publice."In prezenta mai multor participanti la trafic , in timp ce se deplasa in Bucuresti, pe str. Principatele Unite, sectorul 4, inculpatul L.D.M. conducator al unui autoturism tip SUV, a oprit la o distanta de aproximativ o jumatate de metru de trecerea de pietoni, dupa care a pornit de pe loc si a impins-o pe carosabil pe persoana vatamata, care era angajata regulamentar in traversare, oprind apoi autoturismul pe trecerea de pietoni.In continuare, inculpatul a demarat din nou, deplasandu-se catre persoana vatamata, pe care a acrosat-o pe o distanta de aproximativ 8 metri, in intersectie. Persoana vatamata a fost nevoita sa se sprijine cu ambele mani de capota-motor si sa atinga carosabilul cu picioarele pentru a-si pastra echilibrul", precizeaza procurorii.Potrivit acestora, barbatul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, impunandu-i-se si obligatia de a nu conduce niciun tip de vehicul pentru care poseda permis de conducere.Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul D.G.P.M.B., pentru stabilirea tuturor imprejurarilor comiterii faptei.Un tanar de 17 ani a reclamat la Politie ca a fost lovit intentionat cu masina pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei pentru ca ar fi traversat prea incet strada.Momentul a fost surprins in imagini de catre mai multi martori, imaginile fiind postate pe Facebook In imaginile video se observa cum barbatul aflat la volan merge cu viteza spre tanarul de 17 ani si il impinge cativa metri cu partea din fata a masinii, in timp ce martorii care au filmat intreaga scena strigau la el sa se opreasca.Soferul sustine ca filmarea este trunchiata, ca baiatul nu l-a lasat sa treaca si ca l-a impins incercand sa il determine sa plece."Am gresit, dar nu am vrut sa il omor", a spus barbatul, care la momentul incidentului se afla in masina impreuna cu sotia si cu bebelusul de cateva saptpmani.