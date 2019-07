Soferul unui microbuz din Valcea, depistat cu alcoolemie de 1,30. Pasagerii au sunat la Politie si au coborat

Ziare.

Potrivit reprezentantilor IPJ Valcea, microbuzul de transport persoane circula pe ruta Ramnicu Valcea - Dragasani."Fapta a fost sesizata de pasageri prin 112, acestia coborand din microbuz, deoarece soferul conducea imprudent. Barbatul a fost transportat la o unitate spitaliceasca in vederea recoltarii a doua probe biologice de sange, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, iar pe numele lui au fost intocmite acte premergatoare urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau alte substante", informeaza IPJ Valcea.In momentul opririi de catre politistii rutieri valceni, in microbuz nu se mai aflau pasageri.