Soferul unui microbuz scolar din Cluj a fost prins cand conducea baut

Potrivit Politiei Judetene Cluj, marti, in jurul orei 12:00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au constatat ca soferul microbuzului scolar din Vad - un barbat in varsta de 41 de ani - se afla sub influenta alcoolului.El a fost prins in timp ce conducea microbuzul scolar pe DJ 109E, in localitatea Vad, in momentul in care se deplasa dupa elevi."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de peste 0,25 mg/l alcool pur in aerul expirat", arata reprezentantii Politiei Cluj.Barbatul a fost amendat cu 1.305 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.