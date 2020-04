Politia verifica! Trei soferi cercetati penal, ca au mintit in declaratia pe proprie raspundere

Ziare.

Politistii braileni au identificat in trafic trei soferi, cu varste cuprinse intre 34 si 62 de ani, din Braila, in timp ce se deplasau cu autoturismele pe raza judetului.Acestia le-au inmanat politistilor adeverinte de angajator emise de catre administratorii unor societati comerciale, din care rezulta ca sunt angajati ai acestora.In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca soferii in cauza - doi barbati si o femeie - nu figureaza ca angajati ai societatilor respective, iar pe numele lor politistii au intocmit dosare penale si continua cercetarile pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.