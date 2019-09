Un barbat a incercat sa calce cu masina mai multe persoane, pe un bulevard din Capitala. A fugit, dar a fost imobilizat de cetateni si apoi retinut de politisti

Ziare.

Sambata seara, barbatul si-a alimentat masina la o statie GPL de pe strada Energeticienilor, din Sectorul 3 al Capitalei. Insa n-a vrut sa plateasca pentru combustibil. Dimpotriva, a amenintat-o pe casierita, cerandu-i bani. Ceea ce s-a intamplat in continuare este halucinant., a transmis Politia Capitalei pentruSectia 11 de Politie a fost alertata cu privire la petrecerea acestor evenimente in jurul orei 22.30, printr-un apel la 112. Oamenii legii s-au deplasat la fata locului pentru verificari. Ulterior, cercetarile au fost preluate de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei si de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti., transmite Politia Capitalei.De fapt, potrivit Stirilor ProTv , soferul agresiv a intrat cu masina in usile benzinariei de pe autostrada. Drept urmare, mai multi barbati care se aflau la benzinarie l-au prins pe sofer si l-au imobilizat. Cu mainie legate, scandalagiul n-a mai putut decat sa astepte sa fie ridicat de oamenii legii si adus la Politia Capitalei., transmite Politia Capitalei.Barbatul a fost testat pentu a se stabili daca era baut sau drogat in momentul in care a pus in pericol viata atator oameni. Pana la acest moment, autoritatile n-au facut publice informatii cu privire la motivele care l-au determinat pe barbat sa actioneze atat de violent.