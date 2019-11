Un instructor auto a condus beat la examinarea unui motociclist

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii Biroului Rutier Constanta au prins un barbat care conducea un autoturism, in timp ce se afla in procedura de examinare auto, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Rezultatul testarii a fost de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul respectiv este instructor auto, iar persoana examinata se afla pe motocicleta.Procedura spune ca in spatele cursantului trebuie sa se afle, intr-un autoturism, un instructor si un examinator, au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Pe numele instructorului auto a fost intocmit dosar penal.