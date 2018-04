Un sofer a fost injunghiat de un alt conducator auto, in Bucuresti

Ziare.

Politia Capitalei a anuntat ca, in jurul orei 17.30, prin apel 112, pe raza Sectorului 3, a fost sesizata o altercatie in trafic in care au fost implicati doi conducatori auto."Unul dintre ei l-a lovit pe celalalt cu un obiect intepator, dupa care a parasit in viteza locatia. La fata locului s-au deplasat de urgenta mai multe echipaje ale Sectiei 12 Politie, care au luat primele masuri, atat cu privire la partea vatamata, cat si la demararea investigatiilor si identificarii de martori care sa poata da detalii cu privire la eveniment ", au precizat reprezentantii Politiei Capitalei.Victima a fost transportata la spital, iar politistii au identificat si conducatorul celui de al doilea autoturism, persoana despre care exista indicii ca ar fi agresorul. Acesta a fost preluat de catre politilti ai Sectiei 7.Cercetarile au fost preluate si sunt efectuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii situatiei.