Un sofer a fost prins cand circula cu 213 kilometri la ora pe DN 2

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, in ultimele ore, politistii au actionat in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare, iar aparatele radar au inregistrat peste 160 de autovehicule ce au incalcat regimul legal de viteza.Astfel, 33 dintre conducatorii auto depistati au predat permisele in vederea suspendarii acestui drept, pentru depasirea limitelor de viteza cu peste 50 kilometri la ora.Cea mai mare viteza, 213 kilometri la ora a fost inregistrata de aparatul radar amplasat pe DN 2 E85, in afara localitatii Racoviteni, la volanul autoturismului fiind depistat un tanar in varsta de 26 de ani, din Tecuci.De asemenea, pe raza aceluiasi tronson de drum, alti doi soferi , in varsta de 20 si 34 de ani, ambii din Vrancea, au fost depistati conducandu-si autovehiculele cu viteza de 201 kilometri la ora.In cadrul activitatilor desfasurate, au mai fost sanctionati 76 de conducatori auto pentru diferite abateri in trafic , 36 pentru neutilizarea centurii de siguranta si 12 pentru conducerea unor autovehicule cu diferite defectiuni tehnice.Pentru ca si-au pus viata in primejdie prin modul in care s-au angajat in traversarea drumului si pentru nerespectarea regulilor de circulatie , 28 de pietoni, dar si 34 de biciclisti si carutasi, au fost sanctionati contraventional.