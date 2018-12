Un sofer a fost urmarit de politisti 70 de kilometri prin doua judete. Apoi, a fugit inca 2 km pe camp

Ziare.

Dupa ce a provocat un accident, soferul si un pasager din masina au fugit pe un camp din Dambovita, fiind prinsi dupa ce au fost urmariti 2 kilometri si pe jos.Potrivit politistilor, un barbat de 34 de ani, din orasul Stefanesti, a condus o masina in Pitesti si judetul Dambovita fara a avea permis.Soferul nu a oprit la semnalul facut de doua echipaje de politie in Pitesti si Targoviste, iar politistii din Arges au folosit armamentul din dotare.Masina a fost urmarita atat in judetul Arges, cat si in Dambovita, pe o distanta de 70 de kilometri, fiind imobilizata in comun Bratesti, judetul Dambovita, unde a fost implicata intr-un accident. Atat soferul, cat si un pasager din autoturism au fugit pe un camp, fiind prinsi dupa circa 2 kilometri.Soferul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.