Un sofer de autobuz din Braila s-a urcat beat la volan. A fost oprit de pasageri (Video)

Soferul conducea destul de prost, iar oamenii din autobuz s-au sesizat. Un calator a filmat intreaga scena si a sunat la 112 anuntand ca soferul parea baut, arata Obiectiv de Braila Politistii i-au recomandat sa incerce sa il opreasca pe sofer. Intr-un final, pasagerii au reusit.In urma controlului Politiei s-a constatat o concentratie alcoolica de 1,32 alcool pur in aerul expirat.In autobuz se aflau 18 persoane in momentul incidentului.Soferului i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcolemiei si i s-a intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.