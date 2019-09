Vaslui: Un sofer cu elevi in microbuzul scolar a fost prins baut la volan

Ziare.

"In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, in timp ce actionau pe raza comunei Grivita, au oprit pentru control un microbuz scolar. Conducatorul auto, un barbat in varsta de 51 de ani, din localitate, aflat in timpul serviciului, a fost testat alcoolscopic, rezultand o valoare de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul a fost sanctionat contraventional, fiindu-i totodata suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 90 de zile", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.La momentul opririi, in microbuzul scolar se aflau 10 elevi, care si-au continuat deplasarea la unitatea de invatamant cu alte mijloace de transport.Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, acesta este cel de-al doilea sofer de microbuz depistat sub influenta bauturilor alcoolice, in decurs de cateva zile. Politistii Serviciului Rutier Vaslui au depistat, vinerea trecuta, un barbat aflat in timpul serviciului, care conducea un microbuz scolar fara elevi, pe raza comunei Stefan cel Mare, desi se afla sub influenta alcoolului.In perioada urmatoare, politistii rutieri vor continua seria verificarilor in trafic si in zona scolilor, pentru siguranta elevilor.