Un sofer din Bucuresti care a ramas blocat cu masina pe plaja in Vama Veche, amendat cu 10.000 de lei (Video)

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, oamenii legii au reusit identificarea soferului care a intrat marti, cu masina pe plaja din Vama Veche si a ramas blocat in mare, fiind vorba de un barbat in varsta de 28 de ani, din Bucuresti.El a fost amendat cu 10.000 de lei, sanctiunea fiind acordata pentru incalcarea OUG 19/2006, care prevede ca reprezinta contraventie circulatia sau stationarea autovehiculelor pe plaja, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor.Politistii au fost sesizati marti despre faptul ca un sofer a intrat cu un autoturism pe plaja de la Vama Veche si a ramas blocat in apa.Soferul a intampinat dificultati pentru a scoate masina de acolo, fiind nevoie de mobilizarea mai multor persoane aflate in zona ca sa reuseasca acest lucru.