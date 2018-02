Unul din 10 soferi nu si-a verificat masina la un service de peste un an

Cum isi aleg soferii service-ul

Lipsa specialistilor afecteaza direct afacerile service-urilor din Romania si nu le ajuta cand vine vorba de imaginea pe care o au in ochii clientilor, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group Romania.Astfel, aproape o treime dintre proprietarii de masini au apelat la un service auto in ultimele 3-6 luni, in vreme ce mai mult de unul din 10 romani nu a facut nici macar o verificare de mai mult de un an."Cand vine vorba de alegerea locului in care sa-si repare masinile, 54,9% dintre romani prefera service-urile autorizate. Pe locul doi urmeaza reprezentantele auto, preferate de 26,7% dintre romani, apoi service-urile mici, de cartier.Doar 1,6% dintre respondentii studiului au declarat ca mai degraba incearca sa isi repare singuri masina sau ajutati de prieteni, decat sa mearga la service", se arata in studiu.Totodata, pentru mai mult de 58% dintre romani, tarifele cantaresc greu in cand aleg un service, in vreme ce 3% dintre proprietari spun ca nu se uita la bani cand vine vorba de calitatea lucrarii si siguranta.In plus, aproape 6 din 10 romani spun ca aleg service-ul doar in functie de cat de multumiti au fost de reparatia anterioara. Timpul petrecut cu masina in service conteaza mult pentru 44,7% dintre romani si foarte mult pentru 32,2% dintre ei, potrivit studiului. Mai mult de atat, conteaza si renumele service-ului."Peste 45% dintre respondenti au spus ca aleg in functie de notorietatea service-ului auto, in vreme ce o treime dintre ei merg doar la cele mai cunoscute service-uri auto, sub motivul ca notorietatea e data in principal de calitatea lucrarilor si numarul de clienti multumiti.Insa nici parerile altora nu sunt de neglijat. Astfel, aproape 7 din 10 romani isi intreaba prietenii, rudele sau colegii inainte de a face o programare in service", se arata in studiu.Proprietarii de autoturisme apeleaza si la Internet si cauta recenzii pe site-uri sau forumuri specializate.Astfel, 69% dintre acestia au tinut cont, macar o data, de parerea altor utilizatori de pe diferite platforme online, in timp ce 10,8% nu au incredere deloc in acestea."In privinta pieselor de schimb, aproape trei sferturi dintre cei care au raspuns la cercetarea de marketing efectuata de 4Service Romania le prefera pe cele originale. Aproape un sfert dintre respondenti aleg mereu piesele aftermarket, in vreme ce un procent de aproape 2% prefera cele mai ieftine piese de schimb", se arata in studiu.In privinta programarilor, jumatate dintre respondenti au declarat ca li s-a propus un interval flexibil pentru a duce masina la service. Totodata, 8 din 10 clienti au declarat ca durata reparatiei s-a incadrat in termenul estimat initial, neexistand intarzieri.Insa doar putin peste 55% au primit din partea mecanicilor si explicatiile sau sfaturile necesare pentru ca problemele remediate sa nu mai apara."Rugati sa acorde o nota de la 1 la 5 pentru gradul de incredere pe care il au in expertiza si profesionalismul mecanicilor auto, 27,3% dintre ei au dat nota maxima, 5, in vreme ce marea majoritate, de 51,4% au acordat nota 4. Doar 5% dintre respondenti nu cred ca mecanicii auto la care au apelat se pricep la ceea ce trebuie facut", se arata in comunicat.Referitor la eforturile service-urilor de fidelizare a clientilor, studiul a identificat mai multe deficiente. Astfel, un procent de 77,3% dintre respondenti nu au mai fost contactati dupa efectuarea unei reparatii."Desi aproape 6 din 10 clienti ai service-urilor au primit si propuneri pentru efectuarea unor servici aditionale, precum revizii, verificari suplimentare ale lichidelor, sistemelor de siguranta sau pentru iarna, numai 4,7% dintre ei au primit si oferte de fidelizare", se arata in studiu.Studiul a fost efectuat de compania de market research 4Service Group Romania, in luna ianuarie, pe un esantion de 525 de respondenti.