10 demisii si la Spitalul de Psihiatrie din Brasov. Ar fi plecat mai multi, dar managerul i-a rugat sa stea

LIVE

Ziare.

com

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov, al doilea ca marime din judet, are in schema de personal 227 asistenti medicali si 250 de infirmieri, astfel ca demisia celor 7 asistente, dintre care majoritatea din sectia de la Zarnesti, nu va afecta activitatea.Managerul a spus ca deja s-au facut angajari in locul acestora. Conform acestuia, unitatea medicala a angajat, in ultimele zile, un medic infectionist si unul de igiena, in contextul in care Spitalul de Psihiatrie si Neurologie se pregateste sa primeasca si pacienti cu COVID in viitorul apropiat, dar si un psihiatru si un neurolog, cinci asistenti medicali, patru brancardieri si un infirmier.Dr. Bigiu a mentionat ca numarul acestor demisii ar fi fost mai mare, insa a reusit sa convinga alte cateva asistente de la sectia exterioara din Zarnesti sa nu demisioneze.La Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie din Brasov s-au luat deja o serie de masuri pentru a putea primi, in caz de nevoie, pacientii cu COVID-19 cu forme usoare si medii, dupa ce se epuizeaza locurile la Infectioase sau Pneumoftiziologie. Astfel, conform managerului, unitatea medicala are pregatite 16 paturi de ATI si alte aproximativ 100, in cazul in care situatia o va impune.In acest context, in urma cu o saptamana, directorul medical al spitalului, dr. Daniela Marinescu, l-a acuzat pe Bigiu ca "are o atitudine sfidatoare, nu accepta sfaturi de la ceilalti membri ai conducerii si ia singur decizii". Directorul medical si alti medici ai spitalului au aratat, intr-o scrisoare deschisa, ca nu sunt de acord ca in aceasta unitate sanitara sa fie ingrijiti pacienti confirmati cu virusul COVID-19, invocand lipsa de specialisti, dar si de siguranta epidemiologica.In ultimele saptamani numeroase cadre medicale au demisionat.In Romania, numarul deceselor a ajuns, marti, la 69 si avem in total 2.245 de cazuri confirmate. La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.