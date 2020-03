160 de spitale, maternitati si centre de dializa, desemnate unitati de suport pentru pacientii cu coronavirus, dar si cu alte boli

LIVE

De asemenea, in planul de masuri pentru pregatirea spitalelor sunt trecute reglementari privind modul de folosire a echipamentului individual de protectie la nivelul unitatii sanitare, in mod rational si corect, in functie de sectie, personal si tipul de activitate.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a aprobat ordinul de ministru privindsiPlanul de masuri reprezinta un document-cadru care instituieDe asemenea, documentul contine reglementari privind modul de folosire a echipamentului individual de protectie (PPE) la nivelul unitatii sanitare, in mod rational si corect, in functie de sectie, personal si tipul de activitate."Astfel,", arata sursa citata.In mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru pacientii cu COVID-19 (ex. intubare, ventilatie non-invaziva, traheostomie, resuscitare cardiopulmonara, ventilatie manuala inainte de intubare, bronhoscopie, gastroscopie si recoltarea testelor PCR COVID)In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pe baza analizei la nivel local a capacitatilor de ingrijire a pacientilor, a fost elaborata si Lista cu spitalele de suport pentru pacientii COVID-19 pozitiv care necesita tratament si pentru patologii specifice (ex. afectiuni cardiace, ortopedice, etc)Intr-o prima etapa, spitalele de suport desemnate reprezinta unitati sanitare fara importanta de urgenta, care pot asigura asistenta medicala pentru celelalte urgente medico-chirurgicale. Au fost incluse in reteaua de spitale de suport, unitati municipale/orasenesti si spitale din alte judete preponderent cele cu sectii de Boli Infectioase, precum si spitalele din alte retele, decat ale Ministerului Sanatatii (Ministerul Transporturilor, Ministerul Apararii Nationale, unitati sanitare private)."Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor a fost elaborat de specialistii din cadrul comisiilor de specialitate ATI, boli infectioase si specialisti din cadrul Ministerului Sanatatii, pe baza recomandarilor OMS si CE.toate masurile existente in planul de masuri, in special reglementarile privind masurile de preventie si utilizarea corecta, in functie de expunere, personalului medical, dar si auxiliar", a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii.. Refuzul asigurarii acordarii ingrijirilor medicale conform atributiilor specifice se sanctioneaza conform prevederilor legale.Ordinul ministerului Sanatatii este publicat in Monitorul Oficial 263/31.03.2020. Acesta a fost adus la cunostinta managerilor unitatilor sanitare si a directiilor de sanatate publica intr-o videoconferinta condusa marti de ministrul Sanatatii.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.