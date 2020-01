A plouat cu pisici intr-un spital din Constanta. Doua feline au cazut din tavan peste un pacient

Ziare.

Conducerea spitalului a declarat ca nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului, fiind insa demarata o ancheta interna.Sotia unuia dintre pacienti a mentionat, vineri, ca in timp ce barbatul era pe targa, asteptand sa fie preluat pentru a i se face o radiografie, din plafonul fals au cazut peste el doua pisici, una dintre ele chiar peste fata acestuia.Conducerea SCJU si-a cerut scuze pentru incident explicand ca, pentru a putea lucra la sistemul de ventilatie, muncitorii angajati au indepartat parti din tavanul fals, fara a le mai monta la loc."Ne pare rau pentru incidentul creat. S-a demarat o ancheta in acest caz. (...) S-a ajuns la aceasta situatie din pricina faptului ca se lucreaza la sistemul de ventilatie din imediata apropiere a locatiei in cauza, iar piesele lipsa de plafonul fals au fost indepartate de catre muncitori. Avand in vedere situatia creata, plafonul va fi completat la loc. De altfel, vom contacta o firma specializata pentru a indeparta animalele, in conditii de siguranta, astfel incat sa nu se mai intample incidente de acest gen", a transmis conducerea spitalului.Potrivit prefectului judetului Constanta, George Niculescu, nicio persoana nu a avut de suferit in urma incidentului petrecut."Am luat legatura cu conducerea Spitalului Judetean si am aflat faptul ca acest incident a avut loc pe un culoar ce duce spre zona de radiologie. Am primit asigurari ca nicio persoana nu a avut de suferit. De altfel, nicio persoana nu s-a prezentat la UPU pentru a solicita ingrijiri medicale in urma acestui eveniment. Din punctul meu de vedere, incapacitatea autoritatilor locale/judetene de a rezolva problemele din sistemul de sanatate, de peste 30 de ani, incepe sa produca efecte negative. In cazul unei unitati medicale, veche de aproximativ 50 de ani, consider ca astfel de evenimente se pot evita doar prin realizarea unor investitii considerabile in reabilitarea completa a Spitalului Judetean", a afirmat Niculescu.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, a mentionat ca in SCJU s-au facut si continua investitiile pentru reabilitarea si modernizarea unitatii medicale."Muncitorii care intervin la reabilitarea instalatiilor au demontat mai multi 'biscuiti' din tavanul fals, pentru a avea acces la tevi. Cu aceasta ocazie am descoperit cu totii ca sub tavanul fals se strecurase o felina, care a cazut pentru ca fusesera indepartate acele placi la care am facut referire.Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar asta este cel mai important, si va dau asigurari ca vom interveni pentru a scoate animalele in conditii de siguranta din incinta unitatii medicale. Consiliul Judetean Constanta va continua lucrarile de reabilitare si modernizare a unitatii medicale, asa cum mi-am asumat, alaturi de echipa de la Consiliul Judetean, inca de la inceputul mandatului. (...)Avand in vedere ca a fost consilier judetean (n.red. - actualul prefect, George Niculescu), dumnealui stie prea bine ce investitii s-au facut si se fac in Spitalul Judetean, ce eforturi depunem pentru modernizarea celei mai mari unitati medicale din Dobrogea", a transmis presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu.