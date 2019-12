Spitalul Floreasca a ramas fara acreditare, dupa ce o femeie a luat foc in operatie si a murit

Ancheta a fost preluata de Serviciul Omoruri

Decizia a fost luata pentru ca. Conform legii, raportarea evenimentelor adverse asociate asistentei medicale "este obligatoriu a fi facuta de catre unitatile sanitare inde la aparitia lor si trebuie urmata, in maximum 30 zile de la raportare, de un raport de analiza a cauzelor care au dus la aparitia evenimentului si a masurilor identificate pentru prevenirea repetarii".Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti. Evenimentul mediatizat in prezent a fost raportat pe data de 29.12.2019, la 7 zile de la producerea acestuia, se arata intr-un comunicat al ANMCS.Avand in vedere constatarea de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate a aparitiei la nivelul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti a unui eveniment advers grav asociat asistentei medicale neraportat de catre unitatea sanitara in termenul prevazut,, se mai arata in comunicat.In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea ordinului, unitatea sanitara elaboreaza si transmite ANMCS spre avizare planul de masuri pentru remedierea cauzelor care au condus la suspendarea acreditarii.Acest plan trebuie sa contina, pentru fiecare masura, responsabilul desemnat de unitatea sanitara si termenul de indeplinire a masurii.Pe parcursul perioadei de suspendare, unitatea sanitara raporteaza saptamanal catre ANMCS masurile adoptate pentru remedierea neconformitatilor.Incetarea suspendarii acreditarii unitatii sanitare se constata prin ordin al Presedintelui ANMCS dupa verificarea remedierii neconformitatilor cuprinse in planul de masuri.Remedierea deficientelor care au dus la suspendarea acreditarii reprezinta conditia obligatorie in vederea initierii vizitei de evaluare a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti in cadrul ciclului II de acreditare.Agentia mai informeaza ca Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti a fost acreditat cu un, dar in privinta cerintelor legate de, nivelul de conformitate a fost de numaiANMCS a comunicat situatia conformarii spitalului la cerintele procesului de monitorizare Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si Ministerului Sanatatii, iar Ministrul Sanatatii a fost informat despre decizia de suspendare a acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, se mai arata in comunicat Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei facein dosarul pacientei care a murit duminica seara dupa ce a luat foc pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.Serviciul Investigatii Criminale (SIC) din Politia Capitalei deschisese initial o ancheta dupa ce s-a aflat ca pacienta a fost arsa in 22 decembrie, dar, in urma decesului ei, dosarul va fi preluat de Serviciul Omoruri.In cadrul anchetei vor avea loc si audieri. Pana acum, politistii au ridicat documente de la Spitalul Floreasca.Familia pacientei nu a depus pana acum o plangere penala, ar luni urma sa fie efectuata o autopsie, pentru a stabili cu exactitate cauza mortii.Femeia in varsta de 66 de ani a decedat duminica, la o saptamana dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp, dupa ce in timpul unei operatii a luat foc.Intre timp continua si ancheta dispusa de Ministrul Sanatatii, explicatii in acest caz urmand sa dea si medicul Mircea Beuran.V.D.