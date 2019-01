Acuzatii de malpraxis la Spitalul din Valcea: un copil a ajuns in stare grava la Bucuresti

Ziare.

Reprezentantii Consiliului Judetean Valcea sustin ca au fost informati despre acest caz de rudele copilului, acestea suspectandu-i pe medicii care l-au consultat pe micut ca au pus un diagnostic gresit."In aceasta dimineata, bunicul copilului a venit si ne-a informat despre acest caz. Copilul are un an si o luna si a fost internat pe 3 ianuarie in spitalul din Ramnicu Valcea, pe 4 ianuarie el fiind trimis la Spitalul Marie Curie din Bucuresti in stare grava. Din ceea ce mi-a spus bunicul, pe drum, la Pitesti, copilul a suferit un stop cardio-respirator si a ajuns la Budimex cu decerebrare.Este pe aparate, dar, din cate am inteles, din pacate, se discuta de deconectarea lui. (...) Eu i-am spus bunicului sa sesizeze oficial conducerea Spitalului Judetean, Colegiul Medicilor, Parchetul si pe noi, pentru a putea deschide o ancheta si a clarifica astfel ceea ce s-a intamplat", a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele CJ Valcea, Adrian Busu.Directorul Spitalului Judetean Valcea, doctorul Dan Ponoran, spune ca, pana acum, nu a primit nicio plangere."Nu avem nici o sesizare oficiala pentru acest caz. Va pot spune insa ca micutul a ajuns la noi cu febra mare, iar vineri, a doua zi dupa ce a fost internat, pentru ca starea lui era foarte grava, medicul a decis sa-l transfere la Bucuresti", a precizat directorul unitatii spitalicesti judetene.