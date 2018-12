Al patrulea transplant de plamani din Romania a fost realizat cu succes

Ziare.

Pacientul este o femeie in varsta de 51 ani, din Iasi, care se afla pe lista de asteptare pentru operatie. Potrivit spitalului, starea pacientei este buna, fiind monitorizata."Interventia chirurgicala a fost complicata, deoarece pacientei i s-a montat o pompa exterioara, pentru a-i fi asigurata circulatia sanguina, metoda pe care putine spitale din Europa o folosesc. Femeia suferea de fibroza pulmonara, hipertensiune pulmonara si avea si emfizem pulmonar. Dupa ce va parcurge toate etapele medicale, potrivit protocoalelor, si va ajunge acasa, la Iasi, pacienta va fi ingrijita chiar de mama primului beneficiar al transplantului de plamani, Mugurel Amariei.El si cel de-al doilea barbat care a primit plamani noi se simt exceptional, fac sport si au luat in greutate peste 10 kg. Cel de-al treilea pacient se afla acum in perioada de recuperare medicala postoperatorie", informeaza reprezentantii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), printr-un comunicat de presa.Operatia de transplant de miercuri a fost efectuata de aceeasi echipa de medici de la Spitalul Clinic Sf. Maria, care a realizat si celelalte trei transplanturi de plamani.Potrivit managerului spitalului, dr. Narcis Copca, starea pacientei este buna, ea se afla intr-o sectie speciala de terapie intensiva, unde este monitorizata.