Alerta in Gorj si gradinite inchise, dupa ce un copil suspect de meningita a murit si alti doi sunt internati

Gigel Jianu, primarul din Motru, a declarat ca, desi nu a fost confirmat inca diagnosticul in cazul baietelului mort, ca masura preventiva se vor inchide, vineri, doua gradinite si un club al elevilor, pentru dezinfectie."Deocamdata nu a fost confirmat diagnosticul in cazul baiatului care a murit. S-au anuntat inca doua cazuri de copii cu simptome. Asteptam rezultatul. Preventiv am luat masuri de desinfectie la Gradinita 1, la Gradinita 7 si la clubul elevilor, pentru ca cei doi copii mai frecventau si clubul elevilor. Am luat o masura preventiva. Vineri vor fi inchise. Parintii trebuie sa faca un control copiilor la medicul de familie. La scoli nu sunt probleme", a spus Jianu.Masurile au fost luate dupa ce un copil de 4 ani a murit, in timpul noptii de miercuri spre joi, la Spitalul din Motru, iar medicii cred ca acesta avea meningita."Copilul avea febra, dureri de cap, pete pe corp, insuficienta respiratorie severa. A intrat in stop cardio-respirator. S-au facut manevre de resuscitare si nu s-a reusit resuscitarea.Este suspiciunea noastra, de meningita, tinand cont de simptome si de evolutia rapida a cazului. A venit in stare grava. A fost o evolutie rapida. Nici parintii nu au stiut, a avut simptome de seara, la noi a venit la trei noaptea. Am luat masurile sa prevenim si prevenirea altor cazuri. Am anuntat DSP-ul care sa faca verificari la gradinita, in oras sa faca o ancheta epidemiologica", a precizat Alin Efrim, pentru Mediafax.Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca toate persoanele care au intrat in contact cu copilul care a murit au fost identificate, fiind luate in evidenta de catre medicii de familie, iar imobilele in care locuiesc si Unitatea Primiri Urgente a spitalului au fost dezinfectate, noteaza News.ro.Si Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a efectuat o ancheta epidemiologica preliminara in urma decesului baietelului, anunta Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean Gorj a intocmit, joi, un dosar penal pentru moarte suspecta, fiind solicitate explicatii de la Spitalul Motru privind situatia pacientului.Potrivit acestora, pe tot corpul copilului au fost identificate pete de culoare violacee, cu dimensiuni de circa 0,5 centimetri, insa nu au fost constatate urme de violenta.