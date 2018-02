Amenda de 5.000 de lei la spitalul din Timisoara unde pacientii erau internati in conditii greu de imaginat

Ziare.

com

De asemenea, inspectorii au sanctionat si doi asistenti medicali, cu 1.600 de lei, iar Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara i-a fost interzis sa mai faca internari in saloanele "cu probleme"."Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat cu suma de 5.000 de lei pentru conditiile din saloanele in care au fost pacienti internati. De asemenea, au mai fost amendati doi asistenti medicali: unul cu 1.000 de lei, pentru ca a colectat deseuri necorespunzator, iar altul cu 600 de lei, pentru ca grupurile sanitare nu erau dotate cu materiale de igiena individuale pentru pacienti. Totodata, inspectorii au interzis alte internari in saloanele cu probleme. Rezultatele controlului vor fi trimise Ministerului Sanatatii", a afirmat Dana Spac, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis.In ce priveste conducerea spitalului, a fost remis luni un c omunicat de presa in care "isi exprima regretul pentru situatia existenta", dar ca au fost nevoiti sa faca internari "temporar" si in saloanele din Sectia de Pneumologie care nu au fost reabilitate din cauza numarului mare de pacienti. Totodata, spitalul sustine ca depune eforturi ca toate dotarile sa fie la standarde UE.Imaginile postate pe Facebook din saloanele spitalului sunt insa departe de orice fel de standard. In imagini se poate observa cum bolnavii sunt cazati in saloane cu pereti scorojiti, mobilier ruginit, iar in loc de perdele, in geamuri au fost puse cearsafuri.Primarul Timisoarei, Nicolae Robu , a reactionat la imaginile de cosmar suprinse in Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit."Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima", a scris edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.