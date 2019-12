Ancheta in Vrancea dupa ce un bebelus a murit de pneumonie la cateva ore dupa ce fusese diagnosticat cu rosu in gat

Ziare.

Medicul pediatru care a consultat copilul a declarat ca diagnosticul pus a fost unul corect, avand in vedere simptomatologia. Decesul copilului a survenit sambata, 7 decembrie."Vineri, la ora 12:14 am consultat copilul Maria Daria Petrea, in varsta de patru luni jumatate, din Ciuslea. La examenul clinic nu am depistat simptomatologii respiratorii, semne de insuficienta respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe indelete, dezbracat la Pampers, pentru ca asa consultam toti copiii sugari. Temperatura intra-rectala a fost 36,8 grade. La examenul clinic am gasit un faringe hiperemic, fara alte modificari vizibile. Copilul a primit o reteta acasa, cu antitermic si simptomatice. (...)Orice copil febril sub varsta de sase luni care are doar febra, fara alte semne clinice de boala, fara semne de gravitate, poate fi tratat acasa sub supraveghere 24 - 48 de ore cu antitermice, precum precizeaza si ghidul de pediatrie din 2019. (...) Sugarul este o varsta la care stim prea bine ca pot evolua oricand nefavorabil. Le-am recomandat parintilor sa monitorizeze starea copilului si sa se prezinte la spital daca se agraveaza", a declarat medicul pediatru Mihaela Mihalache.Parintii copilului sustin insa ca fetita ar fi fost consultata de un alt medic, care le-ar fi prescris si reteta."Joi seara ne-a facut fata temperatura. I-am bagat un supozitor. Vineri dimineata ne-am dus cu ea la Urgente la spital. M-a trimis in Policlinica, unde era doamna doctor Gruia. Dansa mi-a dat tratament. A zis ca are inceput de rosu in gat, mi-a dat Tantum Verde, Algin, Panadol si niste picaturi care se dau in caz ca face temperatura mai mare de 39 de grade. Sambata dimineata, la ora cinci, a mancat fata. La sase m-am trezit sa-i dau tratament si nu am mai avut cui", a spus mama fetitei decedate, Alina Artimon.Tatal spune ca politia a ridicat deja reteta prescrisa de medicul din policlinica pentru cercetari, iar ei vor dreptate pentru copilul lor."Reteta pe are o avem de la doamna Gruia e la Politia Criminalistica. Reteta era deja la SML, de sambata dimineata de cand ne-au luat copilul din casa, ne-au cerut si reteta. La noi a ramas doar tratamentul. Ieri dimineata cand am fost sa scoatem fata de la Medicina Legala nu am mai rezistat si am intrebat din ce cauza mi s-a intamplat asa ceva. Mi s-a zis ca de la pneumonie acuta si insuficienta respiratorie acuta, deoarece fetita mea nu avea nimic in gat. (...) Vrem sa ni se faca dreptate. Nu vrem sa se mai intample si la alti copii sau la alte familii ce a patit fetita mea", a spus Gabriel Petrea, tatal fetitei.Reprezentantii spitalului judetean sustin ca unitatea medicala a constituit o comisie pentru a vedea daca au fost respectate protocoalele si procedurile si ca rezultatul autopsiei este unul "prezumtiv"."Copilul nu a fost consultat in UPU si nici in sectia de Pediatrie a spitalului. El a fost consultat, asa cum reiese si din registrele de consultatie, in cabinetul de pediatrie din Policlinica, de catre doamna doctor Mihalache. Pentru a vedea daca au fost probleme in cazul respectiv, spitalul a constituit o comisie pentru a verifica daca din punct de vedere administrativ au fost respectate toate protocoalele si toate procedurile de consultatie. (...) La Medicina Legala s-a scris pneumonie. E un diagnostic prezumtiv, care se pune in prima faza. S-au luat probe si s-au trimis la Iasi pentru a vedea exact cauza decesului", a declarat purtatorul de cuvant al spitalului, Alina Cosma.Politistii, care au fost sesizati despre acest caz de medicii de pe ambulanta, fac cercetari pentru ucidere din culpa."La data de 7 decembrie ora 07,31, am fost sesizati prin 112 de catre un reprezentat al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea cu privire la faptul ca in comuna Garoafa, satul Ciuslea, un bebelus de aproximativ patru luni a fost gasit decedat la domiciliu. In urma acestei sesizarii, colegii din cadrul sectie de Politie Rurala Golesti au intocmit un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Vrancea, iar in functie de rezultatul raportului de expertiza se vor continua cercetarile in cauza", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu.