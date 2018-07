Ancheta la Sibiu, dupa ce un pacient de la Psihiatrie i-a scos ambii ochi altui bolnav UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulantei Sibiu, Liliana Blaga, un echipaj de ambulanta a intervenit la Talmaciu, unde functioneaza un centru de recuperare si reabilitare neuro-psihica, unde un pacient i-a scos ochii altui bolnav."Am avut o solicitare de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihiatrica din Talmaciu. Un pacient de 32 de ani a fost agresat si i-au fost scosi ambii ochi, a fost muscat de gat de un alt pacient. Pacientul a fost transportat la spital in stare de soc, brahicardie", a spus Blaga.La randul sau, Beatrice Muntean, purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu, a spus ca este in desfasurare o ancheta la Centrul de la Talmaciu, pentru a se stabili cum s-a petrecut acest incident.Si Politia Sibiu face ancheta in acest caz, agresorul fiind internat, in prezent, la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.Pacientul agresat si-a pierdut definitiv vederea, acesta fiind internat la Terapie Intensiva, sub sedare permanenta."Un pacient in varsta de 32 de ani, a fost adus de catre Ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu, in urma unei agresiuni soldate cu avulsia (smulgerea globilor oculari).Pacientul a fost preluat de medici, i s-a realizat toaletarea plagii si oprirea hemoragiei, precum si sutura conjunctivei. In urma agresiunii suferite, barbatul si-a pierdut definitiv ambii globi oculari. I s-a efectuat si un examen CT cranian, nu prezinta alte plagi si din punct de vedere biologic este stabil.In prezent, pacientul se afla internat in cadrul Sectiei Clinice Anestezie Terapie Intensiva pentru tratament si supraveghere de specialitate. Barbatul necesita sedare permanenta in conditiile in care este foarte agitat fiind pacient cu probleme psihice", a spus purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Decebal Todarita.