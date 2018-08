Ancheta la Spitalul din Radauti, unde o mama si copilul ei au murit dupa nastere

Ziare.

Astfel, Directia de Sanatate Publica Suceava, Colegiul Medicilor si de Inspectoratul de Politie Suceava au deschis investigatii, dupa ce femeia in varsta de 40 de ani, din Vicovu de Sus si copilul sau nou-nascut au murit, sambata, la Spitalul Municipal din Radauti.Conform conducerii Directiei de Sanatate Publica Suceava, institutia s-a autosesizat si a declansat o ancheta dupa ce la sediul DSP a ajuns o informare despre aceasta situatie de la Spitalul Municipal din Radauti."Am declansat o ancheta administrativa deocamdata, ne-am autosesizat si asteptam sa primim documentele. Am primit o informare in dimineata acestei zilei de la Spitalul din Radauti", a declarat directorul DSP Suceava, Catalina Zorescu.Managerul Spitalului Municipal din Radauti, Traian Andronachi a precizat ca a fost declansata o ancheta si la nivelul spitalului, primele concluzii fiind ca medicii au respectat toate procedurile si toate protocoalele terapeutice si se asteapta rezultatul necropsiilor."Exista o ancheta in derulare privind acest caz, au fost solicitate puncte de vedere de la toate persoanele implicate. Se asteapta in momentul de fata raportul de la medicul anatomopatolog si de la Serviciul de Medicina Legala. Conform rapoartelor pe care le-am primit de la toti medicii implicati reiese ca s-au respectat in totalitate procedurile si protocolalele terapeutice", a spus Andronachi.Femeia, in varsta de 40 de ani din Vicovu de Sus, se afla la a treia nastere. Ea mai avea acasa doua fete, una de 19 si o alta de 14 ani.Rudele femeii spun ca acesta se afla in evidentele medicale cu o ciroza hepatica veche, tratata, iar pe perioada sarcinii s-a aflat tot timpul sub supraveghere medicala. In urma cu trei saptamani femeia a primit din partea medicului care o supraveghea recomandarea de nastere naturala.Gravida a ajuns vineri dimineata la Spitalul Municipal din Radauti, unde i-a fost efectuata o injectie pentru dilatare si, pentru ca dupa patru ore nu si-a facut efectul, a fost trimisa acasa. La spital a revenit vineri seara, iar in cursul diminetii de sambata nascut un baietel care, conform personalului medical ar fi avut la nastere scorul apgar 1 (nota primita de copil la nastere - n.r.), a fost resuscitat de neonatolog insa fara succes, fiind declarat decesul acestuia.Cateva ore mai tarziu, si starea mamei s-a agravat, a intrat in stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.Inspectoratul de Politie Suceava a deschis in acest caz un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa urmand ca in urma necropsiei si a concluziilor medico-legale sa se stabileasca circumstantele in care s-a produs moartea mamei si a copilului.Si Colegiul Medicilor Suceava s-a autosesizat si a inceput propria ancheta.