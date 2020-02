Ancheta la Spitalul Grigore Alexandrescu, dupa ce un medic a fost filmat in timp ce opera fara manusi

Ziare.

Ministerul Sanatatii a anuntat ca va trimite Corpul de Control la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala.Anuntul MS vine imediat dupa ce Antena 3 a difuzat imagini in care un medic din spital opereaza fara manusi, halat si cu ceasul la mana. In plus, copilul aflat pe masa de operatie nu este acoperit cu un camp operator. Conform Antena 3, este vorba despre medicul Adina Chiru, sefa Sectiei ORL a Spitalului Grigore Alexandrescu.Managerul spitalului a demarat o ancheta interna pentru a verifica ce s-a intamplat cu exactitate.Spitalul "Grigore Alexandrescu" este unul dintre cele mai mari spitale de copii din Romania, unde sunt internati anual peste 30.000 de copii din toata tara.