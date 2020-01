Ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, dupa ce un barbat in stare de ebrietate a fost gonit cu matura

Ziare.

"Am demarat de indata o ancheta interna. Cei trei angajati ai spitalului, respectiv doi infirmieri si un brancardier, au fost convocati pentru luni, 27 ianuarie, ora 12.00, in fata Comisiei de Disciplina. Aceasta este formata din directorul medical, un jurist, medicul-sef de sectie, asistenta-sefa etc. Eu nu fac parte din aceasta comisie. Vom lua cu siguranta masurile impuse.Membrii vor analiza, vor lua o hotarare si imi vor propune masurile care se impun. Nu am tolerat niciodata si nu voi tolera astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere este inadmisibil ce s-a intamplat, indiferent de conjunctura! Sunt convins ca se va propune sanctionarea angajatilor implicati", a declarat Waldemar Murgu, managerul Spitalului din Resita, pentru Express de Banat.Se pare ca barbatul gonit de pe holurile spitalului nu ar fi mers acolo din motive medicale. Barbatul obisnuia sa mearga frecvent, cadrele medicale fiind nevoite sa cheme Politia Locala de nenumarate ori pentru ca barbatul era agresiv, baut, ba chiar urina pe holuri.Inspectoratul de Politie al judetului Caras - Severin a deschis o ancheta in acest caz."Cu privire la imaginile video, filmate in incinta unei unitati spitalicesti, aparute in spatiul public in cursul acestei zile, facem urmatoarele precizari: In urma vizualizarii imaginilor video, la nivelul Politiei municipiului Resita au fost dispuse verificari imediate in vederea stabilirii situatiei de fapt, identificarii persoanelor care apar in imagini si luarii masurilor legale care se impun. Pana la acest moment, nu am fost sesizati cu privire la savarsirea vreunei infractiuni sau contraventii", transmite IPJ Caras - Severin.