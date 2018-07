Ancheta la Spitalul Judetean Targoviste, dupa ce o asistenta a bruscat un bebelus nascut cu paralizie (Video)

Ziare.

Conducerea unitatii vrea sa o concedieze pe femeie.In imaginile postate pe Facebook de mama unui copil internat se vede cum o asistenta medicala bruscheaza un bebelus pe care il hranea. Cand acesta incearca sa se miste, asistenta il tranteste in patut."Uitati-va la ce se intampla in spitalul judetean din Targoviste. Poti da mai departe poate asa va fi data afara, saracul bebelus of off", a scris femeia pe Facebook.Imaginile au ajuns si la conducerea Spitalului Judetean Targoviste, directorul unitatii medicale, Claudiu Dumitrescu, declarandu-se "consternat". Acesta a decis convocarea Comisiei de Disciplina si a propus desfacerea contractului de munca al asistentei."Suntem consternati. Am convocat Comisia de Disciplina.. Nu discut de reduceri salariale. S-a intamplat pe sectia de Pediatrie", a spus, marti, Claudiu Dumitrescu.Surse medicale din cadrul Spitalului au declarat ca bebelusul bruscat este nascut cu paralizie, fiind abandonat.Si Politia s-a sesizat in acest caz, iar dupa ce au vizionat imaginile de pe Facebook au deschis o ancheta."Efectuam cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului", a declarat Alexandru Ciurea, purtatorul de cuvant al Politiei Dambovita.Asistenta medicala lucreaza la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste de aproximativ un an si jumatate si este insarcinata.