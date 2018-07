Angajati de la trei spitale, vizati de perchezitii. Este anchetat un grup infractional organizat

Ziare.

Cercetarile se fac pentru fals intelectual, constituire de grup infractional organizat si inselaciune."Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Harghita efectueaza sapte perchezitii domiciliare pe raza judetelor Harghita si Mures, in cadrul unui dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, fals intelectual si inselaciune. In cauza sunt vizate trei spitale", a spus Gheorghe Filip, purtatorul de cuvant al Politiei Harghita.Primele informatii arata ca in cauza sunt vizate inclusiv cadre medicale.La actiune participa circa 70 de politisti, inclusiv din cadrul BCCO.