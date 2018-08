Angajatii de la Spitalul Universitar lucreaza printre gandaci si dezvaluie cum se face "curatenia" pentru control. Un asistent medical e in greva foamei

Ziare.

com

Un cadru medical care protesteaza a spus ca dupa ce Daniel Simion , asistentul care se afla in greva foamei, va ceda ii va lua locul si ca nu vor renunta chiar daca isi pun viata in pericol. Cei doi vor in acest fel sa schimbe ceva in sistemul medical."Au trecut 39 de ore de la declararea oficiala a colegului meu Daniel Simion ca a intrat in grava foamei ... credeti ca a iesit cineva din conducere sa-l intrebe de sanatate??? Nu!!! A iesit doar Directorul Medical sa -i spuna sa-si ia sticlele de apa din peisaj!!! Cat despre voi colegi ai nostri pot sa spun doar atat mi-ati lasat cel mai amar gust in suflet!!! Nu ne incanta felicitarile voastre ... nu ne incanta zambetele voastre ... am fi fost fericiti daca n-am fi fost singuri!!! Sa dai din gura e usor si simplu... sa vorbesti prin fapte e cu totul altceva!!!Cat de naivi puteti fi sa credeti ca acesti dictatori instaurati in spitalul romanilor pot da afara 500 sau 1.000 de salariati??? Sa ma scuzati stimati colegi, dar va meritati soarta!!! Meritati sa ramaneti sclavi pe plantatie!!! Eu cu Dan mergem pana la capat ... voi treaba voastra ce alegeti sa faceti... atunci cand va cadea Dan ii voi lua eu locul. Mai tragic este faptul ca eu nu voi rezista la fel de mult ca el fiind si cardiaca si diabetica ... dar nu-i bai ... daca trebuie sa moara doi oameni in greva foamei pentru a schimba ceva in sistemul sanitar, noi mergem pana la capat!!!", a transmis pe Facebook Mara Shana Shana. Aceeasi asistenta medicala a publicat pe reteaua sociala cateva imagini in care apar "vechituri", dupa cum le numeste ea, aruncate din spital."A inceput in SUUB curatenia de vara!!! Exact ce va spuneam - se caseaza si se arunca toate vechiturile pentru a iesi bine conducerea la urmatoarele controale!!! Noroc ca am apucat sa fac pozele inainte de a veni masina de gunoi sa le ridice", a notat asistenta."Primesc informatii de la colegi ca s-a inceput casarea vechilor mese de operatii si aducere de instrumentar nou!!! Toate acestea se fac pentru a ne scoate pe noi mincinosi si calomniatori!!!", a mai spus ea.Si asistentul Daniel Simion a postat un clip cu aceste gunoaie. "Ca sa nu gaseasca Corpul de Control mizeria din spital. Sa zica ca am avut noi vedenii", a comentat el.Daniel Simion a postat pe Facebook si imagini cu gandaci, dar si cu un pacient care era intubat si care era tinut in sectia de Neurologie desi, spune el, ar fi trebuit sa se afle la ATI.Miercuri dimineata acesta a transmis un mesaj catre colegii sai: "Nu cred ca voi mai rezista mult. Nu vreau sa fiu internat la SUUB. Va rog sa continuati ce am inceput eu".Cadrele medicale de la Spitalul Universitar au inceput de cateva zile sa protesteze fata de conditiile de lucru din spital, acuzand, printre altele, ca nu au materiale, iar instrumentele cu care se opereaza sunt "sterilizate" cu apa si sapun sau solutie Triumf Pe de alta parte, managerul Spitalului Universitar, Adriana Nica, a sustinut ca nu se poate dovedi ca instrumentarul a fost spalat cu apa si sapun si oricum nu s-a intamplat niciodata acest lucru la Spitalul Universitar.A.G.