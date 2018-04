Angajatii din sanatate sunt indignati de lipsa de respect a Guvernului: Traiesc si expun o realitate paralela

Ziare.

Marti, Federatia Sindicala Hipocrat a anuntat ca se solidarizeaza cu cei care protesteaza, dupa ce Legea Salarizarii a dus la scaderea veniturilor pentru 10% din personalul din sanatate, iar pentru ceilalti oricum nu a adus cresterile promise."Federatia Sindicala Hipocrat este indignata de atitudinea autoritatilor fata de problemele generate de iresponsabilitatea cu care au redactat si au inteles sa aplice principiul echitatii in Legea Salarizarii si in regulamentul de sporuri.Intalnirea cu managerii de spitale si comportamentul inadecvat fata de personalul medical, in ansamblu, sunt menite sa arate lipsa de respect cu care am fost si suntem tratati, daca mai era nevoie de o confirmare.In fond, nimeni nu a fost preocupat sa rezolve problemele fundamentale ale salarizarii, iar totul se rezuma la o miscare de imagine cu consecinte dezastruoase pentru sistemul medical. Au luat bani din stanga si au pus in dreapta, au plimbat pe hartie niste fonduri si, ce e cel mai grav, au luat de la unii ca sa dea altora. Niciodata pana acum, inechitatile salariale nu au atins un asemenea nivel", a declarat Ion Cotojman, presedintele Federatiei Sindicale Hipocrat, intr-un comunicat remisFederatia Sindicala Hipocrat considera ca toti "actorii" din sistem sunt pusi intr-o piesa menita sa genereze o stare de confuzie si de tensiune intre personalul medical si pacienti."Primii sunt clar nedreptatiti, din greseala ori cu rea-vointa, iar pacientul parca nu conteaza. Nu conteaza ca fondurile sunt tot mai putine, ca managerii sunt pusi in situatia de a alege ce sa faca cu banii: sa ofere salarii ori sa asigure un act medical de calitate. Nu conteaza niciun argument, atat timp cat vina apartine 'celuilalt': legea e scrisa bine, dar e prost inteleasa, managerii sunt cei care nu stiu sa gestioneze banii, desi au din plin, personalul medical - biologi, chimisti, asistenti medicali, infirmiere, ingrijitoare, brancardieri, registratori medicali, si cel din asistenta sociala isi declara nemultumirea fara sa aiba si o justificare pentru aceasta", a adaugat Cotojman.Federatia Sindicala Hipocrat spune ca "solidaritatea personalului din Sanatate este singura cale prin care se mai poate rezolva aceasta situatie, in fata unor autoritati care traiesc si expun o realitate paralela. Prin urmare, incurajam orice actiune de protest in perioada 11 - 15 mai, atunci cand toate aceste simulari de negociere isi vor arata consecintele: veniturile vor fi identice cu cele din aceasta luna".Luni, 350 de manageri de spitale s-au dus la Palatul Victoria pentru a-i prezenta premierului Viorica Dancila problemele cu care se confrunta dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.La discutii, Dancila i-a luat si pe ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dar si consilierii de stat Sevil Shhaideh si Darius Valcov.In final s-a decis infiintarea unui grup de lucru a carui prima intalnire are loc azi, la 12:30. Despre greva generala anuntata pentru 11 mai, Dancila nu a spus nimic, dar managerii au povestit ca Olguta Vasilescu ar fi declarat ca nu e impresionata si ca nu va schimba legea.