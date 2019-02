Angajatii spitalului din Targu Jiu s-au tuns intr-o sectie. Conducerea face ancheta

Ziare.

Potrivit sursei citate, in acest caz a fost constituita o comisie de disciplina, care analizeaza situatia, urmand sa fie dispuse masurile legale la finalizarea verificarilor."Avand in vedere gravele prejudicii de imagine ca urmare a nerespectarii atributiilor de serviciu de catre anumiti salariati, noi, cei din conducerea SJU Targu-Jiu, nu mai toleram asemenea acte de indisciplina. Am uzat si uzam de toate prerogativele legale privind declansarea procedurilor de cercetare disciplinara in vederea sanctionarii persoanelor vinovate, in speta cei care se tundeau acolo, intr-o sectie.Noi ne-am autosesizat din presa si am intocmit o comisie de disciplina, cercetarea este in derulare si vom propune masurile de sanctionare in functie de gravitatea faptelor pe care le-au produs si care au fost constatate. (...) Comisia de disciplina analizeaza daca sunt salariatii nostri, tot ce s-a petrecut", a precizat Gigel Capota.El a mai anuntat, in urma cu o saptamana, ca sefa Sectiei de Psihiatrie a SJU Targu Jiu a fost schimbata din functie in urma unei filmari aparute in spatiul public in care trei pacienti pe jumatate dezbracati au fost surprinsi in ipostaze intime, fiind despartiti de un grilaj.Potrivit managerului SJU Targu-Jiu, alaturi de sefa sectiei a mai fost schimbata si asistenta sefa, prin detasare la Sectia Cardiologie."La Sectia Psihiatrie am fost anuntati ca o sa apara un film cu ce s-a intamplat acolo, in sectie. Noi stiam de acest film, ca o sa apara public. Sa stiti ca noi stiam de acest film, nu o sa va povestesc de el, dar noi, Comitetul Director, ne-am dus in cadrul acestei sectii, am adunat toata sectia, in functie cu sefa sectiei si cu asistentul sef si intreg personalul si le-am pus in vedere ca nu este normal ca in timpul programului de lucru sa accepte sau sa se faca ca nu vad aceste lucruri.Totodata, impreuna cu directorul tehnic am luat masura sa mai punem inca un grilaj, sa intervenim administrativ pentru ca astfel de lucruri sa nu se mai intample si, totodata, am luat masura destituirii sefului de sectie avand in vedere mai multe aspecte pe care le avem sesizate", a spus Gigel Capota, intr-o conferinta de presa organizata in data de 7 februarie.El a afirmat ca fosta sefa a Sectiei de Psihiatrie a contestat in instanta masura destituirii.