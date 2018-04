Aparatul RMN de un milion de euro cu care a fost dotat Spitalul din Brasov s-a stricat inainte de a fi folosit

Ziare.

Aparatul RMN cu care a fost dotat Spitalul Judetean de Urgenta Brasov de catre Ministerul Sanatatii nu a fost folosit pana in prezent, deoarece o piesa s-a defectat in timpul transportului si are nevoie de reparatii."Aparatul, la transport, a suferit unele mici deteriorari. Atunci, firma din Statele Unite, care l-a trimis, a considerat ca nu trebuie reparat la locul faptei si a inlocuit piesa respectiva cu o piesa noua, pe care o avea si la 1 mai va fi functional. Comunitatea va avea un RMN nou, functional. Luni au terminat de instalat si softul, incep simularile pe el in aceasta saptamana, deci dupa 1 mai va fi functional. El a fost trimis luna trecuta si banuiesc ca din cauza transportului a avut probleme. Din cate stiu a fost trimis din Statele Unite", a declarat Marius Leonte, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Brasov.Ministerul Sanatatii a semnat, in luna ianuarie, contractele pentru achizitia unui numar de 14 echipamente Computer Tomograf si 24 de aparate de Rezonanta Magnetica. Aceasta au fost repartizate in spitalele unde nu existau astfel de dispozitive.Printre unitatile dotate cu RMN s-a aflat si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, care a primit aparatul in luna martie.RMN-ul trimis la Brasov cantareste peste 10 tone si a costat un milion de euro. Fondurile pentru achizitionarea acestor echipamente medicale au fost obtinute printr-un imprumut acordat de Banca Mondiala.