Apel la Guvern: Nu Bucurestiul are prioritate! Nu transformati Moldova in Lombardia Romaniei

Intr-o postare de pe Facebook, Maricel Popa transmite un mesaj puternic: "Nu transformati Iasiul si Moldova in Lombardia Romaniei!"."Solicit autoritatilor centrale luarea tuturor masurilor pentru blocarea extinderii focarului de COVID-19 aparut in nordul tarii, cu atat mai mult cu cat relocarea pacientilor de la Spitalul Judetean din Suceava catre alte spitale din Iasi, Botosani sau Neamt ar putea conduce la raspandirea noului virus!Este ingrijorator ceea ce s-a intamplat la Suceava. Am observat insa ca intentia autoritatilor care gestioneaza situatia de acolo este de a reloca pacientii cu alte patologii catre spitale din restul judetului, dar si din Iasi, Botosani sau Neamt. Nu cred ca este cea mai buna solutie.Exista riscul major de a fi infectate si alte spitale, pacienti sau personal medical. Am putea ajunge in situatia nefericita ca toata regiunea Nord-Est sa devina Lombardia Romaniei", a scris el.Acesta cere Ministerului Sanatatii si Guvernului sa regandeasca aceasta strategie."Mai mult, pe modelul aplicat in alte state, focarul de la Suceava ar trebui inchis si izolat, pentru a evita riscul ca medici sau pacienti din alte spitale sa fie infectati cu COVID-19. Transferul catre Maternitatea Elena Doamna a unei paciente aflate in travaliu, diagnosticata cu coronavirus , a creat panica in randul personalului de aici, desi unitatea medicala fusese desemnata inca de acum doua saptamani pentru preluarea unor astfel de urgente.Si la Spitalul Sf. Spiridon, un pacient adus de la Suceava s-a dovedit a fi purtator al virusului, fapt constatat dupa mutarea la Iasi, ceea ce a impus intrarea in izolare a mai multor cadre medicale iesene si suspendarea activitatii unei sectii intregi", a adaugat el.Presedintele Consiliului Judetean Iasi considera ca Suceava ar trebui izolata in sistem circular, aria de securizare putand cuprinde, la nevoie, intregul judet."Ar trebui sa ducem acolo specialisti din alte judete, dar si echipamente si medicamente pentru a asigura tratamentul tuturor pacientilor in conditii optime. Poate si instalarea imediata a unui spital de campanie, in colaborare cu toate celelalte judete din zona, cu sprijinul armatei, ar fi o solutie de luat in calcul.Ar fi un gest de responsabilitate care, pe de o parte, ar grabi vindecarea celor infectati, iar pe alta, ar pune la adapost, ar proteja populatia din restul regiunii", a punctat el.In acelasi timp, presedintele USR Neamt, deputatul Iulian Bulai, s-a declarat indignat de decizia ministrului Sanatatii, Victor Costache, despre care joi dimineata Ludovic Orban a anuntat ca si-a demisionat , de a testa pentru COVID-19 toti locuitorii Bucurestiului si a subliniat ca prioritatea ar trebui sa fie Moldova."Sunt indignat. Foarte suparat! Moldova trebuie testata intai, nu Bucurestiul! Prioritatea e focarul de coronavirus. Focarul din Moldova. Asta e prioritatea de testare. Marea prioritate, de care depinde viata oamenilor dintr-o intreaga regiune. Concentrati-va pe vietile in pericol acum, dle Costache, nu asteptati alegerile ca sa descoperiti ca Moldova exista!Fara aceasta testare, riscam sa devenim Lombardia Romaniei. Vrem testare in Moldova!", a scris Bulai pe Facebook.Dupa anuntul demisiei lui Costache, Bulai a revenit pe Facebook cu un alt mesaj. El a spus ca acum trebuie numit un alt ministru care sa se ocupe:"- sa testeze masiv populatia in judetele Suceava, Neamt, Iasi- sa asigure stocurile de masti, teste, manusi, dezinfectanti, oxigen, aparate de ventilare mecanica, combinezoane- sa doteze toate spitalele din tara cu echipament de protectie- sa reactiveze platforma Institutului de Sanatate Publica, sa putem urmari raspandirea infectiei la nivelul tarii. Sa stim exact unde e focar, ce comuna trebuie izolata, unde trebuie actionat- sa instaleze spitale militare mobile in toata tara- sa pregateasca mii de paturi in spatiile disponibile".Amintim ca Victor Costache a anuntat miercuri ca toti bucurestenii vor fi testati de COVID-19. Si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca in Bucuresti va fi lansat un program de testare pe scara larga in ceea ce priveste COVID-19 , avand prioritate persoanele de peste 65 de ani si cele cu diverse patologii.A.G.