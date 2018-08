Asistentii de la Spitalul Universitar au iesit din greva foamei dupa 17 zile. Ce au obtinut

"Acesti manageri sa inteleaga ca nu sunt dumnezei pe Pamant"

Cum a inceput totul

Ei spun ca inca din primele zile ale protestului lor in spital au inceput sa fie achizitionate materiale sanitare si aparatura, lucruri pentru care, inainte, angajatii faceau cheta pentru a-si putea face meseria. Acum, ei au decis sa renunte la greva foamei pentru ca Sorina Pintea a trimis Corpul de Control la SUUB si controalele vor dura daca sunt facute temeinic, asa ca ei nu vor sa puna presiune pe cei care cerceteaza neregulile din spital.Cu cei doi s-au dus sa discute si doi secretari de stat de la Ministerul Sanatatii, care i-au asigurat de sprijinul ministrului in rezolvarea problemelor."Discutia a fost foarte deschisa, la obiect, am expus tot ce am strans in noi atat amar de vreme. Ii multumim dnei ministru pentru deschiderea pe care a avut-o vizavi de noi si am ales sa iesim din aceasta forma de protest in urma asigurarilor dansei. Acest control am inteles ca va mai dura ceva timp, ca neregulile sunt foarte multe. Am zis sa lasam oamenii sa-si faca treaba, nu sub presiunea noastra, care stam in fata spitalului.Suntem optimisti ca lucrurile se vor indrepta in spital, ca vor merge intr-o directie buna, ca salariatilor nu li se va mai pune pumnul in gura si ca toti trebuie sa ne facem treaba. Atat timp cat noi ne respectam superiorii, cerem respect si noi. Nu suntem slugi pe plantatie, fiecare constientizeaza si stie bine ce are de facut", a declarat Mariana Luceanu, intr-o discutie cu deputatul USR Emanuel Ungureanu.La randul sau, Daniel Simion a dat asigurari ca, desi incheie protestul, isi pastreaza vigilenta."Vreau sa va asigur ca acest protest nu se opreste aici, o sa fiu cu ochii pe tot ce se intampla in aceasta institutie si vreau ca acesti manageri sa inteleaga ca nu sunt dumnezei pe Pamant, sunt pusi pentru a face lucrurile sa mearga, nu sa stea cu biciul pe angajati si sa lase spitalele sa cada la pamant.Nu trebuie sa ajungem in 2018 ca pacientul sa iasa din spital, sa se duca in privat sa-si faca analize si sa constate ca are nu stiu ce infectii capatate cadou din spital.Trebuie mai multa responsabilitate, achizitii facute cu cap, serios. Este inadmisibil ca intr-un bloc operator sa dezinfectezi o sala la 24 de ore, e inadmisibil ca angajatii sa nu aiba unde sa faca un dus cand pleaca acasa, este inadmisibl sa manance in WC-uri, sunt foarte multe lucruri grave", a spus Simion.El si-a aratat si dezamagirea ca sindicatele din Sanatate nu i-au sustinut in niciun fel, desi revendicarile lor nu erau personale, ci pentru binele intregului sistem medical si al pacientilor.Singurul sprijin a venit de la sindicatul RATB si sindicatul Politiei Sector 5.Intrebat ce va face acum, Daniel Simion a spus ca isi va vizita mama pentru cateva zile, avand in vedere ca aceasta a fost operata de curand si protestul sau a fost o suferinta suplimentara pentru ea.Insa pana atunci se va duce acasa "sa mananc un crenvurst cu mustar, ca visez la el de o saptamana si ceva".Scandalul a izbucnit saptamana trecuta dupa ce angajatii Spitalului Universitar Bucuresti au fost pusi sa aleaga de bunavoie intre sporuri si voucherele de vacanta, cu toate ca au dreptul legal la amandoua.Scandalizati de presiunile care s-au facut asupra lor, mai multi asistenti si infirmiere au iesit in curtea spitalului la proteste spontane.Totodata, pe Internet au aparut imagini compromitatoare pentru ideea de igiena in SUUB, iar protestatarii au facut dezvaluiri cutremuratoare in legatura cu conditiile in care sunt obligati sa lucreze si pe care le suporta unii pacienti tratati in acest spital.In replica, managerul Adriana Nica a sustinut ca acuzatiile sunt imposibil de dovedit, iar ulterior si-a nuantat declaratia afirmand ca ele nu sunt reale.