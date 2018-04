Asistentii si infirmierele de la "Marius Nasta" protesteaza in curtea spitalului: Salariile au scazut cu pana la 1.400 de lei

Ziare.

com

Angajatii care au intrerupt activitatea si au iesit in curtea spitalului - asistenti medicali si infirmieri - au coli A4, cu mesajul "Protest spontan", si spun ca, desi lucreaza in conditii de risc maxim, cu pacienti bolnavi de tuberculoza sau cu HIV/SIDA, sporurile le-au fost diminuate si au primit cu cateva sute de lei, chiar cu 1.400 de lei mai putin la salariu."Motivul este scaderea sporului de risc de la 100% la 54%, in conditiile in care salariul de baza a fost marit de la 3.200 de lei, la 4.800 de lei. Facand calculul salariului net, atat eu, cat si colegii mei vom lua cu 1.000 de lei mai putin.Sunt si colegi carora le scade salariul si mai mult, cu 1.400 de lei, iar infirmierele si ingrijitoarele vor lua in mana 1.300 de lei (...) Dorim macar un spor care sa nu ne diminueze salariul net", a declarat o asistenta medicala.Ea a spus ca protestul va continua pana cand situatia sporurilor va fi rezolvata.Protestul nu afecteaza activitatea unitatii medicale. Guvernul a aprobat in urma cu o saptamana regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar , care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta sociala la 30% din suma salarilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite. Ca urmare a deciziei Guvernului, acest nivel poate ajunge si pana la 85%.Masura este contestata de catre sindicalistii din sanatate.Sindicalistii au anuntat ca in 25 aprilie va fi organizat un miting la care sunt asteptati cel putin 20.000 de oameni, iar dupa acest miting va urma greva generala.