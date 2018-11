Autoritatile locale din Cluj vor sa preia de la Guvern si CE construirea spitalului regional de urgenta

Ziare.

Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, a transmis Comisiei Europene - Directia Generala de Politica Regionala si Urbana precum si Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o adresa oficiala prin care solicita preluarea de catre forul administrativ judetean a proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgenta de la Cluj."Aceasta solicitare este o continuare fireasca a demersurilor pe care le-am intreprins in mod constant, atat in primul si in actualul mandat la conducerea Consiliului Judetean, cat si in calitate de senator de Cluj, pentru constructia acestui obiectiv medical de o importanta strategica.Consider ca expertiza necesara derularii unui proiect de o asemenea anvergura precum si capacitatea noastra financiara si institutionala au fost deja dovedite de fondurile europene in valoare de circa 190 milioane de euro pe care le-am accesat in actuala perioada de programare pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, educationale si de sanatate", a declarat Tise.Potrivit solicitarii adresate Corinei Cretu si conducerii Autoritatii de Management pentru POR din cadrul MDRAP, presedintele Consiliului Judetean Cluj solicita acestor institutii sa agreeze si sa propuna modificarea Programului Operational in sensul inlocuirii Ministerului Sanatatii, ca si aplicant eligibil, cu unitatile administrativ-teritoriale, respectiv judetele pe raza carora s-a decis amplasarea spitalelor regionale, in calitate de proprietari ai amplasamentelor propuse."O asemenea modificare este necesara intrucat, potrivit POR 2014 - 2020, se prevede in mod expres ca activitatile privind spitalele regionale de urgenta sa aiba ca beneficiar Ministerul Sanatatii, cel ale carui demersuri au inregistrat, pana in prezent, progrese minime. Realizata in regim de urgenta, initiativa va permite Consiliului Judetean Cluj sa demareze toate procedurile de realizare a acestui proiect prioritar, absorbind fondurile europene alocate in prezenta perioada de programare", arata CJ Cluj.In prezent, in judetul Cluj functiile unui spital regional unic sunt indeplinite de cinci spitale, cu o structura de 45 de cladiri separate si care au, in total, 3.100 de paturi.In plus, in ultimii 2 ani, adresabilitatea serviciilor de urgenta a crescut la nivelul judetului de cel putin 3 ori datorita pacientilor care provin din judetele limitrofe.