Avocatul Poporului va ancheta cazul detinutilor batuti si torturati la Rahova

Sesizarea vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutie privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, precum si dreptul la ocrotirea sanatatii.Patru angajati ai spitalului penitanciar au fost arestati preventiv, iar alti patru au fost plasati in arest la domiciliu, fiind acuzati ca au batut mai multi detinuti, iar apoi au falsificat actele medicale pentru a ascunde violentele.15 angajati ai Spitalului Penitenciar Rahova, intre care si directorul unitatii, Calin Florea, sunt urmariti penal pentru rele tratamente, lovire sau alte violente, fals intelectual, favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor, dosarul fiind instrumentat de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5.Ancheta a fost declansata dupa denunturile a patru detinuti, iar agresiunile ar fi avut loc incepand cu 2015.Potrivit procurorilor, detinutii erau loviti cu pumnii, picioarele sau cu ciocane de cauciuc. In plus, gardienii ar fi incercat sa ii sufoce sau sa ii inece pe unii dintre ei, care erau udati cu apa rece si lasati dezbracati in frig.Procurorii spun ca faptele acestora erau cunoscute de catre conducerea unitatii, care nu a sesizat organele abilitate, ci a incercat sa ascunda infractiunile. Pentru amanarea transferului detinutilor, dar si pentru ascunderea faptelor, agentii supraveghetori apelau la medicii de garda sau la medicii curanti ai detinutilor, care consemnau in fisele medicale ale detinutilor, fara nicio examinare, ca acestia nu au leziuni traumatice.Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat ca atributiile directorului Spitalului Penitenciar Rahova, Calin Florea, au fost preluate de comisarul Vasile Georgescu.