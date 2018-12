Barbatul infectat cu o bacterie periculoasa la Spitalul din Rosiorii de Vede a murit

"Pacientul era neglijat"

Ziare.

com

Andra Priboi, purtatorul de cuvant al Spitalului din Rosiorii de Vede, a spus ca, dupa ce pacientul a murit, sunt asteptate rezultatle analizelor de la Directia de Sanatate Publica Teleorman, care a deschis o ancheta, iar patru sectii au fost inchise.Raportul preliminar arata ca infectia este asociata actului medical."Pacientul a decedat in cursul zilei de joi, prin stop cardio-respirator, pe insuficienta respiratorie acuta. Inca suntem in curs de recoltare probe, venit de analize. Cateva sectii sun suspendate, functionam cu restul sectiilor deschise, activitatea se desfasoara ca de obicei. Inca asteptam raspunsul DSP-ului", a declarat Andra Priboi.Dupa moartea barbatului, directorul DSP, Mioara Comana, a precizat ca pacientul era unul neglijat."A murit, da. Din ce stiu eu, omul era oricum foarte in varsta, avea peste 80 de ani. El a fost internat prima oara de fractura de col femural, apoi ulcer perforat, a avut o peritonita veche. I-am intrebat si eu pe medicii spitalului care e povestea lui. Au zis ca nici ei nu stiu mare lucru, dar avea un singur vizitator si pare sa fi fost un pacient neglijat", a relatat Comana.Barbatul infectat cu piocianic s-a internat la Spitalul din Rosiorii de Vede in 7 decembrie, cu sindrom subocluziv. A fost operat, din cauza unui ulcer perforat, iar in timpul operatiei i-au fost prelevate probe din infectie.In urma analizelor s-a constatat ca pacientul era infectat cu bacilul piocoanic, bacterie gasita pe 26 noiembrie de DSP Teleorman in spalatoria spitalului.Reprezentantii spitalului au sustinut ca pacientul venise cu bacteria de acasa. Adevarul era, insa, ca acelasi pacient fusese internat in spital din cauza unei fracturi de col femural stang, exact in perioada in care activitatea spalatoriei spitalului fusese suspendata, pentru ca se gasise bacilul piocianic in lenjerii.Concluzia raportului efectuat de DSP Teleorman a fost una extrem de clara: "Avand in vedere ca pacientul a fost reinternat la o zi dupa externare si a fost depistat cu Pseudomonas Aeruginosa, infectia acestuia se incadreaza in definitia de infectie asociata actului medical (nosocomiala), aparuta la 48 de ore de la internare pana la 28 de zile de la externarea lui din spital".Problemele la Spitalul Caritas au inceput sa fie semnalate inca din luna martie a acestui an, cand o echipa a DSP Bucuresti a suspendat temporar activitatea spalatoriei spitalului pentru motive precum: starea igienico-sanitara necorespunzatoare, zugraveala deteriorata a peretilor spalatoriei, igrasia si zonele intinse de mucegai, absenta unui sistem de ventilatie mecanica.