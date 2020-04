Bonusul de 500 de euro pentru personalul medical, in sedinta de Guvern. Sunt dati din fonduri UE, dar statul ia 10% impozit pe venit

Bonus din bani europeni impzoitat de statul roman

Bolos a spus, la inceputul sedintei de guvern, ca pe ordinea de zi a propus proiectul de ordonanta de urgenta care cuprinde un pachet de masuri ce urmeaza a fi finantat din fonduri europene."O prima categorie de masuri este pentru domeniul sanatatii. Am avut in cursul zilei de astazi o discutie cu domnul ministru al Sanatatii, punctand doua dintre masurile principale pe domeniul de sanatate, e vorba de echipamentele medicale si cele de protectie medicala unde, dupa discutia cu dumnealui, am adaugat si spitalele modulare si containerele de logistica medicala", a explicat el.Bolos a facut un apel la toti cei care sunt implicati in procesul de achizitie a echipamentelor medicale."Echipamentele medicale se pot achizitiona de catre unitatile sanitare, urmand ca mai apoi procesul de decontare din fonduri sa se deruleze ulterior si subliniez acest lucru pentru ca toti cei care sunt implicati in aceasta perioada in tratamentul bolnavilor sa nu aiba retineri din acest punct de vedere fiindca noi vom asigura la timp procesul de decontare al acestor cheltuieli.De asemenea, am inclus tot pe pachetul de masuri destinat sanatatii si stimulentul de risc medical , a subliniat el.La randul sau, premierul Ludovic Orban a spus ca: "Ramane cum am stabilit, nu platesc contributii de asigurari de sanatate, nu platesc contributii de pensii, platesc doar 10% impozitul pe venit".De asemenea, vestea buna tot pe domeniul sanatatii este ca, la propunerea noastra, la propunerea de modificare a regulamentului Comisiei Europene, Uniunea Europeana va deconta suta la suta din echipamentele medicale. Cu alte cuvinte, nu avem cofinantare la partea de echipamente medicale ceea ce degreveaza bugetul de stat", a explicat Marcel Bolos.