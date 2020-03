Bulgarul suspect de coronavirus a incercat sa fuga iar din spitalul de la Galati. L-au prins cand voia sa sara gardul

LIVE

Barbatul fusese dus miercuri la spital, dar a taiat plasa de protectie a geamului de la salon si a fugit , fiind prins intr-un microbuz cu alte sapte persoane si dus inapoi in unitatea medicala.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, miercuri, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Sectiei 5 a Politiei Galati au fost sesizati de catre Spitalul de Boli Infectioase cu privire la faptul ca un bulgar, internat in unitatea medicala si suspectat de infectie COVID-19, a fugit dupa ce a taiat plasat de protectie a geamului de la salonul unde era izolat.Dupa aproximativ un sfert de ora, bulgarul a fost prins de politisti la iesirea din Galati, intr-un microbuz care se indrepta spre Bucuresti si in care se mai aflau alte sapte persoane.Bulgarul a fost transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Galati, iar cele sapte persoane cu care a intrat in contact au fost internate intr-un centru de carantina."La data de 18 martie, in jurul orelor 23:37, aceeasi persoana a fost observata de echipajul de jandarmi ce asigura paza Spitalului de Boli Infectioase Galati, in timp ce incerca sa sara gardul institutiei, fiind din nou condusa in salonul unde este internata. Facem precizarea ca cetateanul bulgar nu este confirmat ca fiind infectat cu COVID-19, ci doar suspectat de contractarea acestui virus", se arata in comunicat.